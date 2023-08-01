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الثلاثاء، 01-08-2023 11:06 ص

تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار هانيدا في طوكيو بسبب الأمطار

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الوكيل الإخباري- كتبت صحيفة "يوميوري" اليابانية عن تعليق جميع الرحلات من مطار هانيدا الدولي في طوكيو بشكل مؤقت بسبب عاصفة، كما تم تغيير جدول الرحلات القادمة.

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وأضافت الصحيفة أنه بسبب العاصفة الرعدية والبرق (في مطار هانيدا) تم ابتداء تعليق كل الأعمال على الأرض بالمطار بما فيها تحميل الأمتعة وحركة الطائرات. ونتيجة لذلك تم تأجيل إقلاع جميع الرحلات بشكل مؤقت.

 

من جهتها نشرت صحيفة "أساحي" في صفحتها على "تويتر" خريطة للسماء في منطقة المطار تظهر الطائرات التي تحلق دائريا عبر المجال الجوي جنوب محافظة كاناغاوا وتشيبا في انتظار الهبوط.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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