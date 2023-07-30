الأحد 30-07-2023
الوكيل الاخباري

من 2.5 - 4 قروش.. عقل يتوقع ارتفاع كبير على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

3429 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من شهر إلى ثلاثة أو الغرامة 100 دينار

خبر سار للمواطنين حول أسعار المستلزمات المدرسية

الحكومة: 11 مخالفة جديدة بين غرامة وسجن في معدل قانون السير

%47.6 ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام الحالي

حريق في مركبة محملة بأجهزة كهربائية بعمان - فيديو

مع وجود أزمة في العالم.. مقترح لإنشاء صوامع للأرز في الأردن

لدغة من فرخ أفعى فلسطين تدخل طفلة للعناية الحثيثة في إربد

الأحد، 30-07-2023 11:06 ص

مشاورات نووية رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية والإمارات

64c5f9de4c59b708ee39e3e0


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية عن إجراء "مشاورات نووية رفيعة المستوى" مع مسؤولين إماراتيين في سيئول.

اضافة اعلان

 

وقالت الوزارة إن البلدين وافقا، خلال الجلسة الخامسة للمشاورات رفيعة المستوى بينهما حول التعاون النووي، على توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل المفاعلات الصغيرة المعيارية القائمة على الوحدات.

وقد حضر الجلسة النائبة الثانية لوزير الخارجية الكورية الجنوبية أو يونغ-جو ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي.

ووفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم إطلاق المشاورات في عام 2018 لمناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون النووي بين البلدين، وهناك 3 مجموعات عمل.

وتخطط "مجموعة العمل 1"، التي تعمل على إنشاء محطات الطاقة النووية ومشاريع محطات الطاقة النووية الخارجية، لإعداد نموذج تعاوني للتقدم المشترك إلى دولة ثالثة بناء على الخبرة الناجحة لمحطة براكة للطاقة النووية.

وتخطط "مجموعة العمل 2"، التي تقوم بالبحث والتطوير النووي، لاكتشاف 5 مهام مرشحة جديدة، بما في ذلك تكنولوجيا المفاعلات المتقدمة، مثل المفاعلات الصغيرة المعيارية القائمة على الوحدات، واستعراض جدوى تنفيذها.

وتوقعت الوزارة أن يكون اكتشاف مهام جديدة في مجال المفاعلات الصغيرة المعيارية فرصة مهمة للبلدين لبناء تعاون جديد في سوق المفاعلات الصغيرة المعيارية العالمية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64c60d124c59b7758872f63a

إفريقيا الوسطى تصوت على مشروع دستور جديد مثير للجدل

64c6199842360458df14abbe

السودان.. مقتل 4 أطفال من أسرة واحدة جراء قصف مدفعي جنوب الخرطوم

64c617a74236045d6b4e929c

بوتين برفقة عدد من الزعماء الأفارقة يحضر عرضا عسكريا بحريا احتفالا بيوم البحرية الروسية

2023-07-29T074844Z_1629390591_RC2RC2ABMKPF_RTRMADP_3_ASIA-WEATHER-DOKSURI-CHINA

إعصار الصين.. إجلاء مئات الآلاف وخسائر بعشرات الملايين

image - 2023-07-30T111321.295

كينيا تبدي استعدادها لقيادة قوّة متعدّدة الجنسيّات في هايتي

64c615084c59b7758872f63e

رئيس مجلس الأمن الروسي: سنلجأ لاستخدام السلاح النووي بهذه الحالة

أخبار متعلقة
64b6854942360406212ecadc

وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية

9

عشرات القتلى في فيضانات تجتاح كوريا الجنوبية

11654852521689343302

كوريا الجنوبية: وفاة 7 أشخاص وإجلاء 1500 بسبب انهيارات أرضية

454

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً لحدود الذكاء الاصطناعي

445

بلينكن: أميركا وحلفاؤها سيتصدون لأي عدوان من كوريا الشمالية

_128112282_4a234f97-623a-4a3f-8273-7e38ded78ba1

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا حلق أطول مدة زمنية