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الثلاثاء، 26-10-2021 01:22 م

توقف معظم محطات الوقود في إيران وأنباء غير مؤكدة عن هجوم إلكتروني

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الوكيل الإخباري-توقفت اليوم الثلاثاء، معظم محطات الوقود في إيران عن العمل بسبب خلل فني في النظام الإلكتروني الموحد لتوزيع الوقود.

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هذا ووردت أنباء غير مؤكدة تتحدث عن احتمال تعرض المنظومة الإلكترونية لتوزيع الوقود إلى هجوم من قبل قراصنة إلكترونيين.

 

في حين أعلنت الشركة الوطنية في ايران لتوزيع المحروقات عن توقف النظام الإلكتروني للتزود بالوقود عن العمل بسبب خلل فني، موضحة أنه بإمكان الأفراد التزود بالوقود بأسعار غير مدعومة ودون الحاجة للنظام الإلكتروني حتى معالجة المشكلة.


صدى البلد

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