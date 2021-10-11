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الإثنين، 11-10-2021 05:45 م

إيران تجري مناورات لمنظومة دفاعها الجوي

جو


الوكيل الإخباري - قال العميد قادر رحيم زاده قائد الغرفة المشتركة للمناورات في إيران إن طهران أجرت اليوم الاثنين مناورات لمنظومة دفاعها الجوي.

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وأكد قادر رحيم زاده أن الهدف من هذه المناورات هو رفع جهوزية القوات والتنسيق بين مختلف القطاعات التي تنضوي تحت المنظومة الشاملة لقوة الدفاع الجوي ومنها القوة الجوية للجيش وقوة الدفاع الجوي للجيش و قوة الجوفضاء للحرس الثوري.


وأشار إلى أن المناورات سوف تستمر على مدى يومين انطلاقا من فجر الثلاثاء وتشمل نحو نصف من المجال الجوي للبلاد.


وصرح بأنهم يحاولون خلال المناورات محاكاة ظروف الهجوم الحقيقي للأعداء، والاستعداد لمواجهة الطائرات والمسيرات والصواريخ.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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