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الإثنين، 04-10-2021 08:02 ص

إيران: مناوراتنا في شمال غرب البلاد تهدف إلى تعزيز قوة الردع

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الوكيل الإخباري - أعلنت إيران أن مناورات قواتها البرية في شمال غربي البلاد، على الحدود مع أذربيجان، تهدف إلى تعزيز قوة الردع في مواجهة أية مخاطر احتمالية.

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وقال عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيرانية علي كريمي فيروزجائي في تصريح صحفي، إن "مناورات القوة البرية في شمال غرب البلاد تهدف إلى تعزيز قوة الردع في مواجهة أية مخاطر احتمالية".


وأضاف أن "التاريخ يدل على أن سلوك إيران لم يتسم بالسلبية مطلقا في مجال الاحترام والصداقة المستدامة مع بلدان الجوار".


ولفت إلى أن "هناك أدلة لا يمكن إنكارها، تؤكد أن المسؤولين الأذريين قد خدعوا من قبل الكيان الصهيوني المصطنع.


وشدد على أن إيران "لا تطيق أي تقويض للأمن والفوضى قرب مناطقها الحدودية".
ووصف حدود البلاد بمثابة حدود السلام والصداقة، مؤكدا أن "العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على أسس السلام والاستقرار وإرساء الأمن المستدام".


وشدد على أن "إقامة مناورات عسكرية داخل البلاد حق بديهي ومكفول على الصعيدين القانوني والدولي".

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

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