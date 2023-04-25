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الثلاثاء، 25-04-2023 10:29 ص

توقيف أكثر من مئة شخص بتهمة "الإرهاب" في تركيا

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الوكيل الإخباري- أوقفت تركيا ما لا يقل عن 110 أشخاص، اليوم الثلاثاء في عملية تندرج بإطار "مكافحة الإرهاب" وتستهدف حزب العمال الكردستاني، على ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس".

ونفذت العملية في 21 محافظة في البلاد من بينها دياربكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا واستهدفت محامين وصحافيين، على ما أوضحت منظمة MLSA غير الحكومية للدفاع عن الحريات.

وذكرت قناة TRT أن الشرطة احتجزت أشخاصا يشتبه في تمويلهم لحزب العمال الكردستاني المحظور أو استدراج أعضاء جدد.

وقالت نقابة المحامين في ديار بكر إن عدد الاعتقالات قد يصل إلى 150، مضيفة أن من بينهم 20 محاميا وخمسة صحفيين وثلاثة ممثلين وسياسيا واحدا. 

وقال حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، وهو الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، الشهر الماضي إنه لن يقدم مرشحا رئاسيا في انتخابات 14 مايو، مما قدم دعما ضمنيا لمنافس الرئيس رجب طيب أردوغان.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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