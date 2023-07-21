توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة يشهد نموا قويا في الصين خلال النصف الأول

الوكيل الإخباري- قالت الهيئة الوطنية الصينية للطاقة، إن الصين شهدت نموا قويا في القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط جهود البلاد لدفع التحول الأخضر.

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وأضافت الهيئة، أن القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة بلغت حوالي 1.32 مليار كيلوواط حتى نهاية شهر حزيران الماضي، بزيادة 18.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية اليوم الجمعة.



وتوسعت القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بنسبة 13.7 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 390 مليون كيلوواط، بينما بلغت تلك القدرة بالطاقة الشمسية نحو 470 مليون كيلوواط، بزيادة 39.8 بالمئة سنويا.



وقالت الهيئة إن إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد بلغ حوالي 2.71 مليار كيلوواط، بارتفاع 10.8بالمئة على أساس سنوي.



وعززت الصين استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة على مر السنين باعتبارها جزءا من سعيها إلى تحقيق التنمية الخضراء.



وأظهرت نتائج بيانات معنية ارتفاع إجمالي الاستثمارات من قبل الشركات الرئيسية الصينية للطاقة في مجال الطاقة الشمسية بنسبة 113.6 بالمئة على أساس سنوي، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.