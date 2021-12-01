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الأربعاء، 01-12-2021 10:48 ص

تونس: نبذل جهوداً للتوصل إلى حل توافقي بشأن سد النهضة

أين_يقع_منبع_نهر_النيل


الوكيل الإخباري-أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن بلاده تبذل جهودها للتوصل إلى اتفاق مرض بين مصر والسودان وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف.

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وقال الجرندي خلال لقائه نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين على هامش مشاركته في المنتدي الثامن للتعاون الصيني - الإفريقي في داكار، إن تونس كونها العضو الإفريقي غير الدائم في مجلس الأمن، "تبذل كل ما في وسعها لأن تتوصل كل من مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل توافقي ومرض بين الأطراف الثلاث حول تقاسم مياه النيل بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف ويجعل من النيل شريان حياة لجميع شعوب هذه الدول، وليس سببا للتوتر والنزاعات التي قد تكون لها انعكاسات من الممكن تفاديها في هذه الظروف الدولية الصعبة التي تستدعي من الجميع التآزر والتكاتف بما يمكن دول القارة من مجابهة التحديات الكبرى الماثلة أمامها".


وأضاف أن "الحكمة في معالجة القضايا وإدارة الخلافات تفرض البحث عن أفضل السبل للتوافق حتى يسود الاستقرار بين شعوب نهر النيل بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة".

 

روسيا اليوم

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