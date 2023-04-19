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الأربعاء، 19-04-2023 12:28 ص

تونس والنظام السوري يتفقان على تعزيز التعاون في المجال الأمني

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الوكيل الاخباري - اتفقت تونس والنظام السوري، الثلاثاء، على تعزيز التعاون في المجال الأمني وتكثيف التواصل لتعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا.

جاء ذلك في بيان مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، ووزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، نشرته الخارجية التونسية إثر لقاء بين الوزيرين بمقر الوزارة، على هامش زيارة المقداد إلى تونس بدأها الإثنين وتستمر 3 أيام.

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