الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الوكيل الإخباري- أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اليوم الاثنين، اليمين الدستورية، أمام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، دعا ولي العهد الكويتي الحكومة لبذل قصارى جهدها في دفع مسيرة تقدم الكويت وازدهارها، مؤكدا أن هناك العديد من القضايا الجوهرية والملفات العديدة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، سواء منها ما يتعلق بالارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية، وغيرها من القضايا والملفات ذات الأهمية، التي تحتاج لتكاتف الجهود من الجميع.



كما شدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة.



من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الجديدة ستكرس جهودها لخدمة الكويت، والتعاون مع جميع أطياف المجتمع لترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم.

بترا