الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

ضبط 640 متسولا خلال الشهر الماضي

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وزير الزراعة يلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات الاردنيات

الغذاء والدواء تغلق 11 منشأة وتوقف 57 أخرى بالزرقاء

بالفيديو .. بدء تساقط كثيف للامطار في عمان

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

محافظ جرش يشكل لجنة لإعادة إحياء السوق القديم

الملك يبحث فرص التعاون الاقتصادي مع مسؤولين يابانيين

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين بالمسجد الأقصى

الكرملين يعلق على تسريب الوثائق السرية من البنتاغون

الإثنين، 10-04-2023 03:12 م

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

thumbs_b_c_f68015655b0534918a5e1c778c521166


الوكيل الإخباري- أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اليوم الاثنين، اليمين الدستورية، أمام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، دعا ولي العهد الكويتي الحكومة لبذل قصارى جهدها في دفع مسيرة تقدم الكويت وازدهارها، مؤكدا أن هناك العديد من القضايا الجوهرية والملفات العديدة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، سواء منها ما يتعلق بالارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية، وغيرها من القضايا والملفات ذات الأهمية، التي تحتاج لتكاتف الجهود من الجميع.


كما شدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة.


من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الجديدة ستكرس جهودها لخدمة الكويت، والتعاون مع جميع أطياف المجتمع لترجمة آمال المواطنين وتطلعاتهم.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64340234423604372c5c2a84

بوشيلين: القوات الأوكرانية فجرت المبنى الإداري في أرتيموفسك قبل انسحابها

6433f63542360430a6002a96

زيلينسكي مطالب بالرد على عريضة بشأن الجنود الأوكرانيين

6433f7c84c59b75f2445cd48

الخارجية الإيرانية: لا قيود على سفر المصريين إلى إيران

DPEv9bsXUAAPADs

الشورى القطري يدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى

6433ea9a42360437e42f26c5 (1)

الكرملين: لا نستبعد احتمال التجسس الأمريكي على زيلينسكي

6433e6cb42360430a6002a7d

أبرز 5 وثائق تم تسريبها عن البنتاغون

أخبار متعلقة
6433d3fd42360435374b3bd9

مشاورات تركية مع السعودية والكويت واليمن

_127009252_gettyimages-1239208556

الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف

b8hoTqcdZcolZT1zytVTC2mfpRep93UYYD6jL85q

الكويت تدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني

642422f64236046f8961b34d

العراق والكويت يرفضان الأعمال الفنية التي "تسيء" لعلاقات البلدين

642191a24236047ad85dc387

الكويت ترحل ألفي أستاذ وافد من 24 جنسية

642021814c59b713a909a819

بعد حادثة التسرب.. اندلاع حريق في بئر نفط بالكويت