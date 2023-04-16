الأحد 16-04-2023
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الأحد، 16-04-2023 11:56 ص

وزير الخارجية السوري يزور تونس غدا الاثنين

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى تونس غدا الاثنين "في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بين البلدين".

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وجاء في بيان الخارجية التونسية، اليوم الاثنين، "بدعوة من نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يؤدي فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، زيارة عمل إلى تونس خلال الفترة من 17 إلى 19 أفريل 2023".

 

وتأتي هذه الزيارة، "تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير تونس لدى الجمهورية العربية السورية وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين".

ويجري الوزير مقداد جولة في بلدان عربية بدأها أمس السبت من الجزائر تليها تونس ومن ثم العراق في ضوء تعزيز العلاقات مع البلدان العربية، وسيبحث الوزير وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

 

 




 

 


 

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