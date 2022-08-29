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الوكيل الاخباري

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الإثنين، 29-08-2022 08:25 م

ثمانية قتلى بين المتظاهرين في المنطقة الخضراء في بغداد

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الوكيل الاخباري - قتل ثمانية عراقيين من أنصار مقتدى الصدر الاثنين، في المنطقة الخضراء في بغداد، وأصيب 85 آخرون، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر طبية لوكالة فرانس برس، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله نهائيا العمل السياسي.

وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قرارًا بفرض حظر تجول في عموم البلاد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس في بلد يبدو أن المأزق السياسي الناتج من الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 يأخذ منعطفًا جديدًا.

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