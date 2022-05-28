جدري القرود: على المصابين أن يتجنبوا الحيوانات الأليفة

الوكيل الاخباري- قال خبير مختص يجب على المصابين بجدري القرود تجنب الاحتكاك بحيواناتهم الأليفة لمدة 21 يوما، وفقا لنصيحة وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.



وقد تم تأكيد 106 إصابات في أنحاء العالم حتى الآن.



وقد تكون الجرابيع والهامستر والقوارض الأخرى الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، لكنها قد تنشره في أوساط الحيوانات الأخرى.

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وقال بروفيسور لورانس يونغ، خبير علم الفيروسات في جامعة واريك"ما يقلقنا هو أن بإمكان الفيروس الانتقال إلى حيوانات أليفة ويبدأ في الانتشار بينها في كل اتجاه، وإذا لم نكن حريصين فإننا يمكن أن نخلق مستعمرة من فيروسات المرض كفيلة بالانتشار بين البشر لاحقا".

ووفقا للتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية البريطانية فإنه يجب إبعاد القوارض كخنزير غينيا، والجرذ والفئران عن أي منازل فيها أشخاص مصابون بجدري القرود لمدة 21 يوما، وفحصها للتأكد من عدم إصابتها.



ويقدر عدد المنازل التي تحوي حيوانات أليفة في المملكة المتحدة بمليونين، وفقا لبيانات المبيعات.



ووفقا للتوصيات الصحية فيجب ألا يقوم الشخص المصاب بإعداد الوجبات الغذائية للحيوانات الأليفة إن كان شخص آخر في المنزل يستطيع القيام بهذه المهمة.

بي بي سي