جلسة علنية بمجلس الأمن بشأن القدس

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متـأخر من ليل الخميس الجمعة اجتماعا بناء على طلب عربي لبحث الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للحرم القدسي الشريف وتهديد الوضع الراهن للمسجد الأقصى.

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وأعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وبناء السلام، خالد الخياري سيقدم إحاطة إعلامية إلى مجلس الأمن في الجلسة المعنونة "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".



على صعيد آخر، يعقد المجلس في الفترة الصباحية اليوم الخميس، جلسته الشهرية بشأن الملف الكيميائي السوري لمناقشة التقرير الشهري رقم 111 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.



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