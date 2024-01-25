الجيش الروسي يحصل على درونات استطلاع جديدة

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة ستحصل على طائرات استطلاع جديدة.

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وجاء في منشور للصحيفة:"اشترت سلطات كالينينغراد عشر طائرات بدون طيار للعسكرين الروس المشاركين في العملية الروسية الخاصة، هذه الدرونات قادرة على الوصول إلى ارتفاع 5 كم".



وقال حاكم منطقة كالينينغراد، أنطون أليخانوف في منشور على تليغرام:"اشترينا لمقاتلينا طائرات مسيرة جديدة، طائرات SOM-5 هي طائرات مسيرة متعددة الاستخدامات وتستعمل في مهمات الاستطلاع".



وأشار المسؤول إلى "أن الطائرات الجديدة صامتة ومجهزة بكاميرات التصوير الحراري، ويصل مدى تحليقها إلى 200 كم، ويمكنها العمل في الجو لمدة تصل إلى ثلاث ساعات".

RT