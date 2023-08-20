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الأحد، 20-08-2023 12:15 م

جواسيس من دول أوروبية في قبضة الاستخبارات الإيرانية

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب في كلمة أمام قادة الحرس الثوري، أن قدرة أجهزة الأمن الإيرانية وصلت مرحلة تمكنت فيها من إحباط أنشطة جواسيس⁧ فرنسا ⁩والسويد وبريطانيا⁩.

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وأضاف أن بعض هؤلاء الجواسيس وعلى الرغم من الضغوط حكم عليهم بالإعدام ونفذت فيهم هذه الأحكام.


وأوضح أن حوالي 200 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي دخلوا إيران حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات مزعزعة للاستقرار على مستوى إيران والمنطقة بما فيها العراق خلال زيارات الأربعين.


وأكد أنه مع مواجهة هذه العناصر والاعتقالات التي طالتهم تمكنت أجهزة الأمن الإيرانية من القضاء على معظمهم.

 

RT

 




 

 


 

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