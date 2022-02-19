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السبت، 19-02-2022 03:08 م

جونسون: الناتو مستعد لتقديم ضمانات للرئيس الروسي بأن التحالف لا يشكل تهديدا لروسيا

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الوكيل الإخباري-قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حلف شمال الأطلسي مستعد لمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمانات بأن التحالف لا يشكل تهديدا لروسيا.

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وأضاف جونسون في مؤتمر ميونيخ للأمن، قائلا: "هناك طريق أمامنا إذا كان الرئيس بوتين مستعدًا. يمكننا مناقشة التهديدات التي يدعي أنه يراها. لأنه في الواقع، نعلم جميعًا أن كل هذه التهديدات مجرد وهم. إنها نتاج تصور الكرملين الخاطئ المزمن لحلف الناتو، الذي يفترض أنه تحالف مهدد. هذه ليست وظيفة الناتو. حلف شمال الأطلسي هو تحالف سلمي ودفاعي. ونحن مستعدون للعمل مع الرئيس بوتين لإظهار وجهة النظر هذه ومنحه الضمانات التي يحتاجها".


وذكر جونسون أن دول الناتو يمكن أن تقول إنه "قبل غزو روسيا لأوكرانيا لأول مرة في عام 2014، لم يكن لدى الناتو قوات دائمة في أي مكان شرق ألمانيا".

ووفقا له، تم نشر قوات الناتو فقط في عام 2017 لضمان أمن بولندا ودول البلطيق. ومع ذلك، فإن هذه القوات، التي يبلغ عددها أقل من 5000، لا تشكل تهديدا كبيرا لروسيا.

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة فقط تم زيادة عدد وحدات الناتو في هذه البلدان، لكن العدد لا يمكن أن يشكل تهديدًا لروسيا أيضًا.

 

سبوتنيك

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