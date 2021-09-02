الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

6 اصابات بحريق منزل في النصر

قمة أردنية مصرية فلسطينية في القاهرة اليوم

الصحة تفتح باب التسجيل بكليات التمريض

بدء استقبال طلبات الدعم لدورة المشاريع الابتكارية

شركة موديرنا تطلب ترخيصا لإعطاء جرعة ثالثة معززة في الولايات المتحدة

دوام طلبة المدارس اليوم للصفوف الزوجية

واشنطن.. توقعات باشتداد عاصفة لتصبح إعصارا

انخفاض طفيف على الحرارة الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

بيتلز داعش.. مفاجأة كبرى في قضية خلية الخطف الإرهابية

الخميس، 02-09-2021 08:17 ص

جون كيري يحث الصين على اتخاذ خطوات إضافية لمكافحة تلوث المناخ

613047f44236042489792f6a


الوكيل الإخباري - حث المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، الصين على بذل المزيد من الجهد للحد من انبعاث الغازات خلال اجتماع عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يوم أمس، للحفاظ على البيئة.

اضافة اعلان


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الوزير كيري أكد على استمرار التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع العالم لمعالجة أزمة المناخ، التي يجب التعامل معها بالجدية والإلحاح المطلوبين، وحث جمهورية الصين الشعبية على اتخاذ خطوات إضافية للحد من الانبعاثات".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6130182c4236042489792f50

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

613000df4c59b775a4133f43

واشنطن.. توقعات باشتداد عاصفة لتصبح إعصارا

1-1022711

بيتلز داعش.. مفاجأة كبرى في قضية خلية الخطف الإرهابية

6130013942360426e853fdd7

صحيفة إيرانية: 60% من المباني في طهران لا تلبي معايير مقاومة الزلازل

61300f4cf0b5f

جنوب إفريقيا ليست في وضع يسمح لها باستيعاب لاجئين أفغان

1-1460588

قيود طالبان تحاصر تعليم الفتيات.. هكذا ستزحف الأمية من جديد

أخبار متعلقة
612db27b423604517c6b9f7e

كيري يبحث مشاكل المناخ مع وزير خارجية اليابان

8fWZp6FxFCSWDKmF4H0BQ01UY8DECWzcJG8geHri

امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك لأول مرة في التاريخ

2

تقرير أممي يحذر من ارتفاع درجة حرارة الأرض