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الأحد، 07-04-2024 10:34 ص

هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث جنوب غربي عدن في اليمن

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الوكيل الإخباري- أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، بأنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن باليمن.

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وقالت الهيئة صباح اليوم الأحد: "تلقت (UKMTO) تقريرا عن حادث على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة عدن في اليمن، وتقوم السلطات بالتحقيق".


وأضافت: "ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الهيئة".


ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أمس السبت، أنها تلقت معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة في اليمن.

RT

 




 

 


 

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