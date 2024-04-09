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الثلاثاء، 09-04-2024 09:36 ص

القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا منظومة دفاع جوي ومحطة مراقبة أرضية للحوثيين

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الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها دمرت منظومة دفاع جوي ومحطة مراقبة جوية تابعتين لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) في مناطق سيطرتها باليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن "قواتها نجحت بعد ظهر 8 أبريل، في الاشتباك مع نظام دفاع جوي بصاروخين جاهزين للإطلاق وتدميره، ومحطة مراقبة أرضية في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

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وأضافت أنها "دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران، من اليمن فوق البحر الأحمر"، مؤكدة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

 

RT

 




 

 


 

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