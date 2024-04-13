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السبت، 13-04-2024 09:53 ص

شاهد : اللحظات الأولى لحادث التلفريك الذي اودى بحياة شخص واصابة آخرين في تركيا

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الوكيل الإخباري - شارك نشطاء عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق اللحظات الاولى من موقع حادث سقوط عربة تلفريك في تركيا والذي اسفر عن وفاة واصابات .

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وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا صباح اليوم السبت أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إجلاء 98 من أصل 160 شخصا محاصرا في عربات تلفريك بعد حادث تحطم تلفريك وقع أمس الجمعة.

 

ولقي شخص واحد مصرعه وأصيب 10 آخرين بجروح أمس الجمعة إثر حادث اصطدام عربة تلفريك في جنوب تركيا بعامود، ما أدى إلى تحطم التلفريك وسقوط الركاب على سفح جبل.

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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