شاهد : اللحظات الأولى لحادث التلفريك الذي اودى بحياة شخص واصابة آخرين في تركيا

الوكيل الإخباري - شارك نشطاء عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق اللحظات الاولى من موقع حادث سقوط عربة تلفريك في تركيا والذي اسفر عن وفاة واصابات .
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا صباح اليوم السبت أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إجلاء 98 من أصل 160 شخصا محاصرا في عربات تلفريك بعد حادث تحطم تلفريك وقع أمس الجمعة.
ولقي شخص واحد مصرعه وأصيب 10 آخرين بجروح أمس الجمعة إثر حادث اصطدام عربة تلفريك في جنوب تركيا بعامود، ما أدى إلى تحطم التلفريك وسقوط الركاب على سفح جبل.
#تركيا …قتيل ومصابين في انهيار كابينة عربة تلفريك في أنطاليا التركية كما تم إنقاذ عشرات العالقين pic.twitter.com/k3oscEZZmO— أنيس منصور (@anesmansory) April 13, 2024
قتيل وعشرات العالقين في الهواء جراء حادث تلفريك مروع في تركيا pic.twitter.com/92OxitnGdg— RT Arabic (@RTarabic) April 13, 2024
Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşlardan biri yaşadığı panik dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. #Antalya #teleferikkazası pic.twitter.com/V7GbWvs1Ur— Haberler.com (@Haberler) April 13, 2024
Antalya'da Büyük Teleferik Kazası: Ölü ve Yaralılar Var, Kurtarma Operasyonu Sürüyor #teleferik #Antalya #teleferikkazası #SONDAKİKA pic.twitter.com/99ospUfFJZ— TurizmGünlüğü (@TurizmGunlugu) April 13, 2024