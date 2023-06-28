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حجاج بيت الله الحرام يتوافدون لمنى لرمي الجمرة الصغرى

وفيات الأربعاء 28-6-2023

الأربعاء، 28-06-2023 09:39 ص

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون لمنى لرمي الجمرة الصغرى

ش


الوكيل الاخباري - بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه صباح اليوم الأربعاء، أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.


ورصدت كاميرا "سكاي نيوز عربية" أعدادا كبيرة من الحجاج الذين توافدوا إلى مشعر منى بعد مزدلفة لرمي الجمرات.
وتميزت عملية رمي الجمرة الصغرى بالتنظيم، حيث يشرف على إدارة الحشود رجال الأمن، بالإضافة إلى المسؤولين عن أفواج الحجاج.


وتتميز منشآت الجمرات بالعديد من التسهيلات التي أضيفت لراحة الحجاج من التكييف واللوحات الإرشادية والمسارات المصممة لإتمام عملية الرمي بدون أي عقبات.


ومن الإضافات المميزة في المنشأة المظلات ومراوح التكييف التي توزع الرذاذ لتخفيض الحرارة، هذا إلى جانب سلالم متحركة، ودمج كاميرات لتقليل الاختناقات أثناء رمي الجمرات.


كما يتواجد في الموقع أيضا خدمات إسعاف لتقديم الرعاية اللازمة للحجاج في حالات الطوارئ.

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سكاي نيوز


 




 

 


 

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