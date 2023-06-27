الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

الركن الأعظم .. بدء تفويج الحجاج من مشعر منى إلى عرفات

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الثلاثاء، 27-06-2023 06:12 ص

الركن الأعظم .. بدء تفويج الحجاج من مشعر منى إلى عرفات

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الوكيل الاخباري - بدأت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام للصعود إلى صعيد عرفات، إيذانا ببدء الركن الأعظم لأول موسمِ حج بأعدادٍ مليونية منذ العام ألفين وتسعة عشر.


موسم حج ضخم رافقته إجراءاتٌ غير مسبوقة، أهمها زيادةُ عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحجاج الخارج، والتوسعُ بمنح التأشيرة الإلكترونية.


مشعر عرفات


تبلغ مساحة المشعر قرابة 33 كيلومترا مربعا.
-يتجمع فيه أكثر من مليوني حاج.
-تحيط بأرض المشعر المستوية سلسلة من الجبال هي: جبل الرحمة في الشمال، وإلى الشرق من عرفات يقع جبل يطلق عليه العديد من الأسماء كجبل إلال، وجبل التوبة، وجبل الدعاء، والنابت، وجبل القرين.
-يمثل الوقوف على عرفات تأسيا برسول الله محمد الذي وقف عليه وألقى منه "خطبة الوداع".

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