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السبت، 24-10-2020 11:54 ص

للمرة الخامسة، في فترة لا تتجاوز الشهر

حرائق لبنان تتكرر في ذات المواقع والأهالي يطالبون بتحقيق

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من المصدر


الوكيل الإخباري - تعرضت مناطق قضاء جبيل في لبنان، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، لسلسلة حرائق امتدت في قرى عدة، طالت المنازل والسيارات، وقضت على مساحات واسعة من الأشجار المثمرة والأشجار الحرجية.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، إلى اندلاع حريق، فجر اليوم السبت، في أحراج وبساتين بلدتي جربتا وصغار البترونيتين، وبلدة عين كفاع في قضاء جبيل، المتاخمة للقرى البترونية والمتصلة الأطراف بها.

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وأفادت بأن عناصر فوج الإطفاء التابع للدفاع المدني توجهوا لإخماد النيران.
وطالب أهالي المنطقة، السلطات اللبنانية، بإجراء تحقيق عاجل في الحرائق المتكررة في المواقع نفسها، حيث أنها تكررت في المنطقة نفسها للمرة الخامسة، في فترة لا تتجاوز الشهر.


واندلع داخل بلدة "بنتاعل" بقضاء جبيل، قبيل منتصف ليل أمس، حريق كبير، امتد على مساحة اكثر من 70 ألف متر من الأراضي، ووصلت ألسنة النيران الى المنازل، وقضت على مساحات واسعة من الأشجار المثمرة والسنديان، وطالت جزءا من أحد المنازل، وسيارتين كانتا متوقفتين إلى جانب الطريق.


وطال الحريق عددا من الخيم الزراعية البلاستيكية، وغرفتين من منزل أحد القاطنين في البلدة، وأثاثا خارجية لأحد المنازل. 


 وعملت عناصر فوج الإطفاء من مركز جبيل وبجة وجاج، بمساندة من عناصر وسيارات فوج الإطفاء من مراكز القرى والمدن القريبة، على إخماد النيران، في حين قامت صهاريج إحدى شركات توزيع المياه الى المنازل بتأمين المياه لسيارات الاطفاء.

جدير بالذكر أنه هناك أربع سيارات إطفاء، بقضاء جبيل، من أصل سبع، معطلة، ولم يتم صرف الأموال لإصلاحها، كما أن الآليات الموجودة ستتوقف عن العمل أوائل الشهر المقبل، بسب نفاد موازنة المحروقات العائدة لها، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان في الوقت الحالي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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