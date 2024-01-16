حرب كلامية بين الكوريتين.. وكيم يتوعد

الوكيل الإخباري - حذّر الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، من أنّ أيّ انتهاك من قبل كوريا الجنوبية "لأيّ ملمتر" من أراضي كوريا الشمالية سيُعتبر "استفرازاً للحرب"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء.



وقال كيم: "إذا انتهكت جمهورية كوريا ولو حتى 0.001 ملم من أراضينا أو مجالنا الجوي أو البحري، فسيعتبر ذلك استفزازاً للحرب"، مذكّراً بأنّ بيونغ يانغ لا تعترف بخط الحدّ الشمالي الذي يمثّل عملياً الحدود البحرية بين البلدين.



وأتى تحذير كيم بعيد إعلان الوكالة أنّ البرلمان الكوري الشمالي حلّ رسمياً الوكالات الحكومية المكلّفة مسائل تعزيز التعاون وإعادة التوحيد مع الجنوب.



بدوره، حذّر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، من أنّ كوريا الجنوبية ستردّ "أضعافاً مضاعفة" على أيّ استفزاز من جانب كوريا الشمالية، الجارة التي تمتلك السلاح الذرّي.

اضافة اعلان



وانتقد الرئيس الكوري الجنوبي تحرك كوريا الشمالية لتعريف جارتها الجنوبية كدولة معادية، وقال إن ذلك يظهر طبيعة بيونغ يانغ "المعادية للوطن وغير التاريخية".

