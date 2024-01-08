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الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطن سقط داخل حفرة بالزرقاء

الإثنين، 08-01-2024 04:43 م

غموض حول يوم ميلاده... زعيم كوريا الشمالية ربما بلغ عامه الأربعين

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الوكيل الإخباري - من المعتقد أن يكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد بلغ سن الأربعين، اليوم (الاثنين)، لكن وسائل الإعلام الرسمية التزمت الصمت المعهود لسنوات بشأن يوم ميلاده، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

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ويعتقد أن يوم ميلاد كيم يحل في الثامن من يناير (كانون الثاني)، إلا أن الحكومة المتكتمة على الأمر لم تؤكد التاريخ قط. وتقول سجلات للحكومة الأميركية إن كيم ولد في عام 1984، مما يعني أنه بلغ 40 عاماً هذا العام.

ويُعد يوما ميلاد الزعيمين السابقين، والد كيم وجده، من الأعياد الوطنية في كوريا الشمالية.


ومع ذلك، يمر اليوم المفترض أنه تاريخ ميلاد كيم جونغ أون دائماً بهدوء دون الإشارة إليه في وسائل الإعلام أو مناسبات الدولة.


وكانت أحدث الدلالات في كوريا الشمالية حول تاريخ ميلاد كيم في يناير (كانون الثاني) 2020، عندما قالت السلطات إن كيم تلقى تهنئة بمناسبة عيد ميلاده من الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، إلا أنها لم تحدد اليوم.

وعرضت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، لقطات أظهرت كيم وهو يزور مزرعة للدواجن مع ابنته ومسؤولين كبار.


وقالت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية هذا الشهر، إنها تعتقد أن ابنة كيم، المعروفة باسم جو-آي، خليفة محتملة له.


وتتعرض حكومة كيم لعقوبات شديدة بسبب برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وكذلك لانتهاكات لحقوق الإنسان.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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