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الأحد، 14-01-2024 01:26 م

الدفاع اليابانية تقوم بتحليل رحلة صاروخ أطلقته كوريا الشمالية

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الوكيل الإخباري - ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان لها اليوم الأحد، أن ارتفاع طيران الصاروخ الكوري الشمالي كان 50 كيلومترا، ومدى تحليقه 500 كيلومتر.

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وقال البيان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في الساعة (8.53 بتوقيت موسكو) في الاتجاه الشمالي الشرقي. ويجري حاليا تحليل المعلومات، ولكن يعتقد أن ارتفاع تحليق الصاروخ الباليستي كان أكثر من 50 كيلومترا، وكان مدى طيرانه 500 كيلومتر على الأقل".

ووفقا للبيان، "سقط الصاروخي الكوري الشمالي، في منطقة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية في بحر اليابان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".


ولم يتسبب سقوط الصاروخ المذكور في أي ضرر للطائرات أو السفن اليابانية.


وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل مقر للأزمات في مكتب رئيس وزراء اليابان لمتابعة عواقب عملية الإطلاق.


وقدمت حكومة اليابان احتجاجا لدى كوريا الشمالية بشأن عملية الإطلاق.

 

RT

 




 

 


 

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