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الأربعاء، 28-10-2020 07:01 ص

دون معرفة الأسباب

حريق ضخم وإخلاء منازل جنوبي تركيا

ترك
حرائق الغابات في تركيا - أرشيفية


الوكيل الإخباري - شهدت غابة الصنوبر الأحمر بريف منطقة أنامور في مرسين جنوبي تركيا حريقا ضخما ، دون معرفة الأسباب، وتم إخلاء عشرات المنازل بسبب الحرائق.

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وقامت السلطات التركية ، بإرسال طائرتين هليكوبتر وفرق مديرية إدارة الغابات من مناطق أنامور وبوزيزي وجولنار وفرق إطفاء بلدية العاصمة أنقرة إلى المنطقة.


ومع تزايد الخطر من انتشار الحريق، تم إجلاء 50 أسرة في الحي كإجراء احترازي، كما تم إغلاق طريق مرسين-أنطاليا السريع أمام حركة المرور.


من جهة أخرى، تمت السيطرة على حريق ثان اندلع في منطقة الغابات في مدينة الإسكندرونة في ولاية هاطاي جنوبي البلاد لسبب غير معروف.


وقامت فرق الدفاع المدني بإخماد النيران مستخدمة 5 سيارات لإطفاء الحرائق، مشيرة إلى أن زهاء هكتارين من مساحة الغابات تضررت في المنطقة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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