الثلاثاء 03-08-2021
الوكيل الاخباري

شكر و تقدير للدكتور فراس الكركي

وزيرة الصناعة : حديث عن إنشاء منطقة لوجستية مع فلسطين المحتلة

بلاغ رسمي مرتقب بشأن عطلة رأس السنة الهجرية

نصف سكان أوروبا يحصلون على اللقاح

خامنئي ينصب رئيسي رئيسا لإيران

3 سفن خارجة عن السيطرة بعد أنباء عن حادث غامض في خليج عُمان

الضمان الاجتماعي: إيقاف تحويل الرواتب التقاعدية على الحسابات البنكية للوكلاء اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

الخارجية : لا نعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

وزير الثقافة يلتقي رئيس وأعضاء منتدى التنوع الثقافي

الملك يثمن موقف السعودية الداعم للأردن

الثلاثاء، 03-08-2021 07:23 م

حريق في أحد السجون المصرية بسبب عقب سيجارة

س
توضيحية


الوكيل الإخباري - كشف مصدر أمني مصري عن اندلاع حريق في سجن المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء بسبب عقب سيجارة.

اضافة اعلان

 

وأوضح المصدر أن الحريق شب ببعض المخلفات الموجودة بجانب سور سجن المنصورة من الداخل، واشتعلت النيران نتيجة إلقاء سيجارة مشتعلة بجوار المخلفات، ومع ارتفاع درجات الحرارة انتشرت النيران بسرعة في كل المخلفات الملقاة بجوار السور، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق في غضون دقائق دون أي خسائر تذكر.


وأضاف المصدر أن جميع نزلاء السجن بخير، ولم يشعروا بوقوع الحريق، لأنهم بعيدون تماما عن مصدر انبعاث الدخان، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية تدخلت على الفور وتمكنت من السيطرة على الحريق.

 

المصدر : روسيا اليوم  

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61096dd34236042fce06cef6

تركيا.. نفوق آلاف رؤوس المواشي جراء حرائق الغابات

5

خامنئي ينصب رئيسي رئيسا لإيران

ae105d52-b643-42e2-a43c-852a8e0c3180_16x9_1200x676

3 سفن خارجة عن السيطرة بعد أنباء عن حادث غامض في خليج عُمان

61096a844236042f811be83f

وسائل إعلام أفغانية : انفجار قرب السفارة الإيرانية في كابل

درعا

سوريا.. تفجير مقر لحزب البعث بعد إخلائه وترقّب حذر في درعا

1

سفينة تحمل علم سنغافورة تتعرض لحادث قرب سواحل الإمارات

أخبار متعلقة
6106a6ca4236042aff0e8bf8

تركيا تعلن إحباط محاولة افتعال حريق قرب ثكنة عسكرية غربي البلاد

6102e1634c59b7050e2c528a

سوريا.. حريق ضخم في المدينة الصناعية بحلب

60f52a314c59b72db4554cde

احتراق مركز تطعيم ضد كورونا في فرنسا

60f505bc4236042e9913c0a8

حريق في قاعدة الإمام علي الجوية جنوبي العراق - فيديو

60f311384c59b703577f92a8

غابات في إسبانيا تحترق ونزوح المئات - فيديو

2021-07-15t161653z_1114697418_rc2oko9lqrin_rtrmadp_3_usa-wildfires-1200x630

اتساع نطاق حريق غابات بولاية أوريغون الأمريكية