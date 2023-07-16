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الأحد، 16-07-2023 08:37 م

حر شديد يضرب الكرة الأرضية.. ودول أوروبية تصدر التنبيه الأحمر

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الوكيل الاخباري - يتعرّض عشرات الملايين من الأشخاص لموجة حر شديد تستمر الأحد في نصف الكرة الشمالي مع حرائق عنيفة في كاليفورنيا، بينما تشهد آسيا أحوالاً جوية سيئة بشكل استثنائي، في تجلٍّ جديد لظاهرة الاحتباس الحراري.

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وفي أوروبا، حيث يزداد الاحتباس الحراري بنسبة تبلغ ضعف المعدل العالمي وفقًا لخبراء، يعاني العديد من البلدان في بداية الصيف.

فيما أصدرت إيطاليا إشعار تنبيه أحمر يضع 16 مدينة في حالة تأهب في أنحاء البلاد مع توقع تسجيل 36-37 درجة مئوية، إلا أن السكان يشعرون بأنّ الحرارة تلامس الـ40 درجة مئوية.

وتشهد إسبانيا بداية موجة حر جديدة، بعد أسبوع خانق شعرت بعواقبه جزيرة لا بالما في جزر الكناري، حيث أتى حريق على خمسة آلاف هكتار من الأراضي في نهاية هذا الأسبوع، ما أدى إلى إجلاء أربعة آلاف شخص.

وفي رومانيا، يتوقع أن تلامس الحرارة 39 درجة مئوية الاثنين في معظم أنحاء البلاد.

وفي اليونان حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً قررت السلطات أخيراً مواصلة غلق الأكروبوليس في أثينا الأحد ولكن فقط من الساعة 13,00 إلى 17,00 بالتوقيت المحلي أي من 10,00 إلى 14,00 بتوقيت غرينيتش وليس من 11,30 إلى 17,30 كما كانت قد أعلنت مساء السبت.

وحثت السلطات اليونانية السكان على توخي أقصى درجات الحذر. وحذرت من ارتفاع مخاطر نشوب حرائق.

في الولايات المتحدة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) من أنه "يتوقع أن تضرب موجة حر شديدة وخطيرة للغاية غرب البلاد في نهاية هذا الأسبوع وكذلك بعض المناطق في الجنوب".

وبلغت الحرارة في وادي الموت 51 درجة مئوية، بينما يتوقع أن تبلغ 54 درجة مئوية الأحد.

وفي جنوب ولاية كاليفورنيا، ينهمك رجال الإطفاء منذ الجمعة في مكافحة عدة حرائق مستعرة اجتاحت أكثر من 1214 هكتارًا وأدت إلى إجلاء أعداد كبيرة من السكان.

وفي المقابل تتعرض مناطق أخرى في الولايات المتحدة لخطر سوء الأحوال الجوية.

وأصدرت اليابان تحذيرات لعشرات الملايين من سكانها، الأحد، من التعرض لضربة شمس في 20 مقاطعة من مقاطعات البلاد الـ47، بعدما سُجّلت درجات حرارة شبه قياسية في أجزاء كبيرة منها.

وفي طوكيو حيث بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أكدت السائحة الفرنسية كولين غريسون (24 عامًا)، أن "مجرد التنزه مرهق". وقالت لفرانس برس "نتعرق بدون أن نفعل شيئا".

وقال أنتوني فرنانديز (29 عامًا) القادم من تكساس في الولايات المتحدة "نظرًا إلى الحر، أعتقد أننا يجب أن نكون مدركين وأن نبقى في الداخل قدر الإمكان". ( العربية

 




 

 


 

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