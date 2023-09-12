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الثلاثاء، 12-09-2023 01:21 م

"حزب الله" ينفي استخدام مطار بيروت لتهريب أسلحة

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الوكيل الإخباري - نفى "حزب الله" اللبناني تقارير عن قيامه بأعمال تهريب أسلحة في مطار بيروت الدولي، واصفا إياها بـ"السيناريوهات المفبركة ضد مسؤولين ‏في الحزب".

وأعربت دائرة العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان، عن إدانتها بشدة لـ"هذه الفبركات والاتهامات الكاذبة، كما ندين تواطؤ جهات داخلية لبنانية ‏معها، ‏عملت على الترويج لهذه الأكاذيب وتحويلها إلى إخبارات قضائية ضد حزب الله".‏

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وشددت على أن "هذه الافتراءات والتحركات تشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية ‏كافة، التي ‏تتواجد وحداتها داخل حرم المطار، وهدفها الضمني تحميل "حزب الله" مسؤوليّة أي ‏أعمال يمكن أن تصيب ‏المطار لاحقا، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية وتوتير الأجواء ‏في وقت يشهد مطار بيروت حركة استقبال ومغادرة كثيفة تضج بالحياة". 


وأكدت أن "هذا الضجيج المفتعل حول المطار، يتماهى مع العدو الإسرائيلي وحديثه الدائم عن استخدامه ‏لأغراض ‏عسكرية، ويشكل غطاء لأي عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار ومنشآته".‏

 

RT

 




 

 


 

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