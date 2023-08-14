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الإثنين، 14-08-2023 04:28 م

عبداللهيان: سأزور السعودية في الأيام القادمة

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه سيقوم بزيارة إلى السعودية في الأيام القادمة، وذلك وسط عدم تحديد موعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الرياض.

وقال عبد اللهيان في تصريح: سأقوم بزيارة إلى السعودية خلال الأيام القادمة والسفير الإيراني لدى السعودية سيرافقني"، معربا عن استعداد طهران لمساعدة السعودية في مجال مكافحة الإرهاب.

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وأشار إلى أن "الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة يلحق الضرر بها ولا يحمل رسائل قوة"، مشددا على "أننا سندافع عن أمننا القومي وأمن المنطقة بقوة وقواتنا المسلحة تحمل رسائل سلام للجوار".


وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ألمح في تصريح في وقت سابق اليوم، بأن زيارة رئيسي إلى الرياض ستحدد عقب زيارة عبد اللهيان إليها.

 

RT

 




 

 


 

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