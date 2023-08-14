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الإثنين، 14-08-2023 12:52 م

جنرال أوكراني يخشى هجوما روسيا جديدا على كييف

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الوكيل الإخباري - قال قائد القوات الأوكرانية المشتركة سيرغي نايف إن قواته تخشى شن هجوم روسي جديد على كييف، لهذا فهي تحاول "زيادة قدراتها القتالية" في هذا الاتجاه.

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جاء ذلك في حوار لنايف مع قناة RBC-Ukraine، حيث تابع: "لا يستبعد أحد إطلاقا هجوما ثانيا على كييف. وعلى الرغم من عدم وجود دعم بالقوى والوسائل لمثل هذا الاحتمال، إلا أن ذلك لا يعني عدم إمكانية حدوثه في المستقبل، وأنه احتمال وارد، ويعتمد على اتخاذ القرار أولا، وعلى توفر القوات والوسائل ثانيا".

وقال نايف إن القيادة العسكرية الأوكرانية "تبذل قصارى جهدها من أجل زيادة الاستعداد القتالي لقواتها في اتجاه كييف، كما يشارك ممثلو الإدارات العسكرية الإقليمية في هذا العمل".


ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فإن القوات المسلحة الروسية تهاجم فقط البنى التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، واعتبارا من 25 مارس، فقد أتمت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، وخفضت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا، أما الهدف النهائي للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا فيتلخص، وفقا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، في "تحرير دونباس وخلق الظروف المناسبة لضمان الأمن القومي الروسي".

 

RT

 




 

 


 

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