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الأربعاء، 25-10-2023 11:51 م

حميميم: القوات الروسية تقصف مواقع لتجمع المسلحين وتخزين المعدات العسكرية في سوريا

سوريا


الوكيل الاخباري- أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن القوات الجوية الروسية نفذت غارتين جويتين على مواقع تجمع المسلحين وتخزين المعدات العسكرية التي تستخدم في قصف القوات السورية.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت: "نفذت القوات الجوية الروسية غارتين جويتين على مواقع كان المسلحون يجمعون فيها القوة البشرية والمعدات العسكرية المستخدمة في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".

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وأشار إلى أنه في محافظة اللاذقية ونتيجة القصف المدفعي من قبل المجموعات المسلحة غير الشرعية لمواقع القوات الحكومية السورية أصيب جنديان سوريان.

 




 

 


 

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