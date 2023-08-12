حميميم: مقتل جنديين سوريين في هجوم مسلح بريف اللاذقية

الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا فاديم كوليت أن مسلحي "جبهة النصرة" هاجموا مواقع للجيش السوري في ريف محافظة اللاذقية، مشيرا إلى التصدي للهجوم ومقتل جنديين سوريين.

اضافة اعلان

وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "في قرية حاكور التحتاني بمحافظة اللاذقية، هاجم حوالي 10 أفراد تابعون لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) بقذائف الهاون والمدفعية تحصينات الجيش السوري في محاولة منهم لاختراق خطوط الدفاع الأمامي للجيش".



وأكد أنه تم التصدي للهجوم والحفاظ على المواقع التي يتمركز فيها الجيش السوري.



وأضاف أن "جنديين سوريين قتلا خلال تلك الاشتباكات".