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الثلاثاء، 17-10-2023 04:43 م

خامنئي: "إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني فلن يستطيع أحد إيقاف المسلمين وقوى المقاومة"

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الوكيل الإخباري - حذر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من أنه في حال استمرت "جرائم الكيان الصهيوني فلن يستطيع أحد إيقاف المسلمين وقوى المقاومة".

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وأكد خامنئي أنه "يجب محاكمة الحكومة الصهيونية الغاصبة".

وأضاف: "العديد من المعلومات تفيد بأن الأمريكيين يديرون السياسة الحالية خلال الأسبوع الماضي داخل الكيان الصهيوني، إن الأعمال التي تتم هي سياستهم".


ودعا إلى وقف "القصف فورا": "الأمة الإسلامية غاضبة جدا، علائم ذلك تشاهدونها في تجمعات المسلمين وغير المسلمين في الدول الإسلامية والأوروبية والغربية".


وهدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مكالمة أجراها معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا، بأنه في حال حاولت تل أبيب تعويض فشلها بمواصلة جرائمها فإن "أبعاد التطورات ستتسع"، وأن "تصرفات الكيان الصهيوني تذكر بسلوك النازيين".

 

RT

 




 

 


 

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