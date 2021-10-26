خبراء يشيدون برد وزير الطاقة السعودي على تصريح لبايدن

الوكيل الإخباري- أشاد خبراء ورواد بمواقع التواصل الاجتماعي برد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على تصريحات للرئيس الأمريكي حول علاقة السعودية بارتفاع أسعار النفط.



واعتبر خبراء أن رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان كان بمنتهى الدبلوماسية والحكمة، إذ طرح الأمير فكرة وقف الصادرات الأمريكية كأحد الحلول لارتفاع الأسعار العالمية .



وخلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" طلب المذيع من وزير الطاقة السعودي التعليق على تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن ألقى خلالها باللوم على المملكة بسبب ارتفاع أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى صعود أسعار الوقود في الولايات المتحدة.



ورد على ذلك الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا: "لن اتطرق لذلك لأنه يتجاوز مسؤولياتي، أنا مختص تقني وأتعامل مع الأمور التقنية، أسعار الوقود مرتفعة لأنها تخلط بالإيثانول الذي ارتفع سعره 10 أضعاف".



وأضاف قائلا:"ارتفعت أسعار الوقود بسبب قلة المخزون في الولايات المتحدة، أسعار الوقود مرتفعة لأن هناك ما بين 2 إلى 2.5 مليون برميل من القدرة الإنتاجية لا تزال معطلة بسبب الإعصار، استيراد النفط الخام لن يساعد بذلك ما سيساعد هو جعل الوقود أكثر وفرة".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ربط ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بقلة معروض الخام من دول "أوبك" وبالسعودية، واعتبر أن قيود الإنتاج التي تفرضها "أوبك" وراء ارتفاع أسعار الوقود في السوق الأمريكية، مشيرا إلى وجود مفاوضات مكثفة حول هذه المسألة.

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المصدر: روسيا اليوم

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