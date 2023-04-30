الأحد 30-04-2023
الوكيل الاخباري

الغموض يكتنف مستقبل العملات المشفرة .. هل هي مشروع احتيالي أم استثمار مُبتكر؟

الصفدي يبحث مع مسؤولة أميركية تعزيز العلاقات الثنائية

القطاع التجاري: فخورون بجهود عمال الأردن بمختلف المواقع

الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء عرب غدا

انتهاء موعد تقديم الإقرارات الضريبية للمكلفين اليوم

المركزي يعلن التعاون مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية شاملة للتمويل الأخضر

تكريم الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن غدا

هناندة: قطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن يشهد تطورا كبيرا

مجموعة G7 تتفق على الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي

إغلاق معبر رفح أمام المسافرين الخميس

الأحد، 30-04-2023 09:07 ص

خبير أمريكي يحذر الولايات المتحدة من التورط في حرب مع الصين

644df6674c59b7409178dd59


الوكيل الإخباري - صرح عالم السياسة الأمريكي والبروفيسور بجامعة هارفارد ومؤلف مفهوم "القوة الناعمة" جوزيف ناي بأن الحرب بين الولايات المتحدة والصين ستكون خطأ مميتا.

وقال ناي في حديث لصحيفة "Global Times": "الخيار الوحيد للقضاء على بعضنا البعض أو أن نصبح تهديدا وجوديا هو التورط في الحرب"، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث كما كان عليه عام 1941، عندما هاجمت اليابان بيرل هاربور.

اضافة اعلان


وأوضح: "التهديد يشبه إلى حد كبير ذلك الذي حدث في عام 1914 عندما اعتقدت الدول الأوروبية الكبرى أن جيوشها ستعود إلى أوطانها بحلول عيد الميلاد وأن كل شيء سيكون واضحا. وبدلا من ذلك اتضح أنها أصبحت متورطة في حرب استمرت 4 سنوات وأسفرت عن مقتل أكثر من 10 ملايين شخص واختفاء 4 إمبراطوريات.


وتابع أن التهديد الوجودي هو أن واشنطن قد تخطئ بشكل خطير مثلما أخطأت أوروبا قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى.

 

RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1047451155_0_217_2873_1833_2072x0_60_0_0_a79b288026cd1c83d72a04f497f8455e

السودان.. احتدام الخلاف بين الجيش والدعم السريع حول خرق الهدنة الإنسانية

644e15114236040c016ba3fe

الصراع مع روسيا كما يراه زيلينسكي

644e1c1842360411b3072ea8

إيران.. مقتل ضابط كبير وإصابة زوجته خلال هجوم مسلح

Sudan_96996

حمدوك: الصراع بالسودان قد يتحول لأسوأ حرب أهلية في العالم

image - 2023-04-30T103632.551

كولومبيا تحض سكان المناطق القريبة من بركان نشط على إخلائها

image - 2023-04-30T103632.551

الملك تشارلز يعتزم ارتداء ثياب لجده جورج السادس أثناء تتويجه

أخبار متعلقة
6432b6f24c59b715305746fb

تايوان تعلن اقتراب 70 طائرة صينية من الجزيرة

000_33CU9N6

واشنطن تدعو بكين لضبط النفس مع بدء مناوراتها في مضيق تايوان

image (22)

الصين تعزز إرسال السفن الحربية إلى محيط تايوان

image (20)

البنتاغون يفحص وثائق مسربة مزعومة بشأن حرب أوكرانيا

642af1164c59b720757e08e0

تونس.. مظاهرات داعمة للرئيس قيس سعيّد

image (2)

وزيرا خارجية اليابان والصين يلتقيان لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام