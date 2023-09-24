خبير جيولوجي سعودي يوجه رسالة عن حقيقة إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل

الوكيل الاخباري- أكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن ما يتم تداوله عن احتمال حدوث نشاط زلزالي يصل إلى درجات عالية تتجاوز 7.5 على مقياس ريختر غير دقيق.

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وأوضح أبا الخيل أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون بين فترة وأخرى معلومات غير دقيقة بهذا الصدد، وتثير رعب المواطنين.



وأضاف أن هذه المعلومات مجرد توقعات عبثية حتى لو وقع زلزال بمحض الصدفة كما يقال، مؤكدا عدم إمكانية التنبؤ بحدوث الزلازل في الوقت الحالي.



وقال أبا الخيل في حديث لوكالة "اليوم": "تحدث الزلازل بسبب حركات الصفائح التكتونية المسببة لتراكم الإجهادات والضغوط على صخور القشرة الأرضية على مر السنين والتي تؤدي إلى حركة الصدوع الموجودة في هذه القشرة مسببة حدوث نشاط زلزالي".