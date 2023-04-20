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الخميس، 20-04-2023 03:20 م

خبير سعودي: هلال شوال ولد فلكيا

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الوكيل الإخباري- قال الخبير الفلكي السعودي محمد بن ردة الثقفي، الخميس، إن هلال شهر شوال تمت ولادته فلكيا، مؤكدا أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بحسب المعطيات الفلكية.

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وأكد الثقفي، وهو خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري بالسعودية، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف، أنه وعند الساعة 7:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة تمت ولادة هلال شهر شوال فلكيا، وفق معايير منازل القمر، مشيرا إلى أنه سوف يغرب بعد غروب الشمس مساء اليوم الخميس بعمر 11 ساعة، وبارتفاع 5.4 درجات، واستطالة 6.35 درجة، وقريب من شفق الشمس مما يصعب رؤيته في معظم المراصد.

لكنه توقع في المقابل رؤية هلال شوال من مرصدي "تمير أو سدير" في مثل هذه الحالات لرؤية الهلال القريب من شفق الشمس، بشرط صفاء الأفق لديهم من حجب السحب أو عوامل أخرى.

وبناء عليه، أكد الثقفي أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك حسب المعطيات الفلكية، ويبقى إعلان الشهر في حالة ثبوت الشهود لدى لجان المحكمة العليا لكونها الجهة الرسمية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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