خطوط جوية تعلن عدم استخدامها الأجواء الإيرانية حتى 18 الجاري

الوكيل الاخباري- أعلنت الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" وفرعها "أوستريان إيرلاينز" تعليق رحلاتهما من وإلى طهران حتى 18 أبريل ضمنا "بعد تقييم دقيق للوضع" وأنهما لن تستخدما المجال الجوي الإيراني.

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وبرر متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الألمانية هذا القرار "بسبب الوضع الحالي مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط" مشيرا إلى أن "شركة الطيران لم تعد تستخدم المجال الجوي الإيراني".

ويأتي قرار "أوستريان إيرلاينز" أمس الجمعة في خطوة مماثلة لـ"لوفتهانزا" وقالت الأولى في بيان: "سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى"، مضيفة أنها "تقيم باستمرار الوضع في الشرق الأوسط".



وكانت إيران قد تعهدت بالرد على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل وأدت إلى مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى.

روسيا اليوم