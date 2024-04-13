السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

القناة 12: نتنياهو قلص صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي

طلبة المدارس الحكومية والخاصة يستأنفون دوامهم غداً والحصة الأولى الساعة 8 صباحاً

لبيد يدعو للتكثيف الضغوط للمطالبة بإبرام صفقة تبادل

صواريخ بعيدة المدى وفرط صوتية .. تعرف على الترسانة الصاروخية الإيرانية

سلعة جديدة تنتظر ارتفاعاً عالمياً قوياً

سرايا القدس: سيطرنا على مسيّرة إسرائيلية في خان يونس

استراتيجية وطنية لتحويل الأردن لدولة تعدين عام 2033

971 مليون دينار دفعها أردنيون عبر اي فواتيركم الشهر الماضي

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب الصين

1.776 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول من 2024

السبت، 13-04-2024 08:43 ص

خطوط جوية تعلن عدم استخدامها الأجواء الإيرانية حتى 18 الجاري

661a12484c59b71dc63b9c48


الوكيل الاخباري- أعلنت الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" وفرعها "أوستريان إيرلاينز" تعليق رحلاتهما من وإلى طهران حتى 18 أبريل ضمنا "بعد تقييم دقيق للوضع" وأنهما لن تستخدما المجال الجوي الإيراني.

اضافة اعلان


وبرر متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الألمانية هذا القرار "بسبب الوضع الحالي مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط" مشيرا إلى أن "شركة الطيران لم تعد تستخدم المجال الجوي الإيراني".

 

ويأتي قرار "أوستريان إيرلاينز" أمس الجمعة في خطوة مماثلة لـ"لوفتهانزا" وقالت الأولى في بيان: "سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى"، مضيفة أنها "تقيم باستمرار الوضع في الشرق الأوسط".

وكانت إيران قد تعهدت بالرد على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل وأدت إلى مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
661a43064236046fd6755ae1

الصين وفيتنام وإيطاليا تشغل المراكز الأولى عالميا بين مصدري الأحذية

111

تركيا تصدر الفلفل الأحمر المجفف إلى 67 دولة

661a3d634c59b71dc63b9c5e

الشرطة الباكستانية تبحث عن مسلحين اختطفوا 8 ركاب حافلة وقتلوهم

199581

ميقاتي يكشف عن اتصالات دولية للعمل على ترحيل النازحين السورين من لبنان

111

صواريخ بعيدة المدى وفرط صوتية .. تعرف على الترسانة الصاروخية الإيرانية

609831

ماركوس: الاتفاق الثلاثي بين أميركا واليابان والفلبين يغير آليات بحر الصين الجنوبي

أخبار متعلقة
66150e0a4c59b75c5913243f

إيران تفرج عن ناشطين بيئيين ضمن قانون العفو

508037-1661797497

الحرب تدق طبولها.. إيران تستنفر قواتها للرد على إسرائيل

660b88834c59b74b797e5e1f

إدارة بايدن تؤكد لطهران عدم علمها بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق

6609093242360465797495ec

طهران تنفي تورطها في حادث طعن مذيع قناة "إيران إنترناشونال" في لندن