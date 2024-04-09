إيران تفرج عن ناشطين بيئيين ضمن قانون العفو

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، بأن السلطات أفرجت عن ناشطين بيئيين اثنين عملا على إنقاذ فهود آسيوية مهددة بالانقراض قبل أن يمضيا 5 سنوات في السجن بتهم مرتبطة بالتجسس.



وذكرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية في طهران أن السلطات أطلقت سراح نيلوفر بياني وهومان جوكار مساء أمس الاثنين، وكانا ضمن مجموعة من خمسة نشطاء أدينوا في قضية التجسس عام 2019.

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الناشطان كانا ضمن أكثر من 2000 سجين أصدرت السلطات عفوا بحقهم بمناسبة عيد الفطر.



ورحب برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإفراج عن بياني وجوكار، العضوين في مؤسسة "تراث الحياة البرية الفارسية" غير الربحية.



وأوقف النشطاء البيئيون في 2018 مع عدد من زملائهم. وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بتهمتي التجسس أو المساس بالأمن القومي.

RT