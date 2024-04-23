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الثلاثاء، 23-04-2024 03:07 م

فرار 200 ألف اسرائيلي الى الملاجئ بسبب مسيرات أطلقت من حزب الله

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الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن 200 ألف إسرائيلي دخلوا الملاجئ في المنطقة الشمالية بعد دخول 3 مسيرات لحزب الله.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "‏متابعة للإنذارات عن تسلل قطعة جوية إلى شمال البلاد، اعترض مقاتلو الدفاع الجوي قبل قليل هدفين جويين مشبوهين فوق المجال البحري في شمال البلاد، وتم تفعيل الانذارات عن إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية خشية سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض. وقد انتهى الحدث."


من جهته، أصدر حزب الله بيانًا جاء فيه :"رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين، شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء هجوماً جويًا مركبًا بمسيرات إشغالية وأخرى إنقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".


وقالت مصادر ، إن هذه العملية هي الأولى من نوعها من حيث مكان الاستهداف وطريقة استخدام المسيرات منذ الثامن من أكتوبر.






 

 




 

 


 

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