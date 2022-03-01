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الثلاثاء، 01-03-2022 08:27 ص

دمشق .. حريق كبير في مول تجاري

دمشق2


الوكيل الإخباري - اندلع فجر اليوم حريق كبير في أحد المولات التجارية ضمن الوسط التجاري بالعاصمة السورية، دمشق.

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وقال شهود عيان في المنطقة لـ "سبوتنيك"، إن حريقا كبيرا شب في الطوابق العليا من (مول الحمراء) الواقع ضمن سوق الشعلان وسط العاصمة السورية دمشق.


وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال مصدر، وهو أحد تجار السوق ممن وصلوا إلى المنطقة لتفقد متاجرهم: إن الحريق اندلع قرب الساعة الرابعة فجر اليوم، مؤكدا أن النيران لا تزال مشتعلة في جميع أقسام المول حتى اللحظة، وسط جهود مضنية من فرق إطفاء العاصمة لمحاصرتها.


وأبدى المصدر خوفه من استمرار تمدد النيران إلى المتاجر الأخرى التي تذخر بالملبوسات والسلع الأخرى القابلة للاشتعال.


وأكد مصدر في فوج إطفاء دمشق لـ "سبوتنيك" أن رجال الإطفاء والدفاع المدني يسابقون الوقت لإخماد النيران، خوفا من انتقال النيران إلى المباني المتراصة في هذه المنطقة التجارية من دمشق.


ويعد سوق الشعلان وشارع الحمراء من أشهر أسواق في العاصمة السورية، ويعدان جزءا أساسيا من وسطها التجاري الذي يستضيف المئات من متاجر الألبسة على اختلاف ماركاتها.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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