العراق.. اندلاع حريق بمعمل للمشتقات النفطية في صلاح الدين

الوكيل الإخباري-أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الأحد، اندلاع حريق بمعمل للمشتقات النفطية في محافظة صلاح الدين.

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وذكرت قناة السومرية، صباح اليوم الأحد، أن المديرية قد نشرت بيانا أكدت من خلاله أن قواتها المدنية نجحت في إخماد حادث حريق اندلع بمحل لبيع المشتقات النفطية في قرية الخضرانية بقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.



وأفاد بيان مديرية الدفاع المدني العراقية بأن قواته تمكنت من السيطرة على النيران، التي اندلعت في محل لبيع المشتقات النفطية في قرية الخضرانية بقضاء الشرقاط، والسيطرة على النيران المندلعة بهمة عالية وبوقت قياسي قصير.



وأكد البيان أن الحريق لم يسفر عن أي أضرار بشرية.

سبوتنيك

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