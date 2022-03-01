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الثلاثاء، 01-03-2022 01:01 م

دونيتسك: سيتم تنظيم ممرين إنسانيين لسكان ماريوبول

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الوكيل الإخباري-قال إدوارد باسورين نائب قائد القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إن الجيش الروسي وبالتعاون مع قوات دونيتسك، قام بتنظيم ممرين إنسانيين لمغادرة سكان ماريوبول.

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وأضاف باسورين: "بالنسبة لجميع المدنيين الذين أعربوا عن رغبتهم في المغادرة مؤقتا إلى مكان آمن، يقوم الجيش الروسي بالتعاون مع قيادة قوات دونيتسك، بتنظيم ممرين إنسانيين لهذا الغرض". ووفقا له يمكن استخدام الممرين لمغادرة المدينة حتى 2 مارس.


وقال: "نضمن سلامة الحركة والتنقل على أجزاء من الطريق السريع E58 ، في اتجاهين باتجاه مقاطعة زابوروجيه ونحو الأراضي الروسية: في الاتجاه الغربي: ماريوبول - مانغوش، في الاتجاه الشرقي: ماريوبول - بيزيمينويه".

 

وأكد باسورين، أن روسيا مستعدة لاستقبال وإيواء المواطنين من ماريوبول.
وحذر باسورين من أن فصائل القوميين المتعصبين تواصل ارتكاب الفظائع وتستخدم الأسلحة التي تم توزيعها بإيعاز من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لسلب المدنيين وقتلهم.


ونوه باسورين بأن ستة مراكز على محور ماريوبول خضعت لسيطرة القوات الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

روسيا اليوم

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