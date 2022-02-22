جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك تصادقان على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا

الوكيل الإخباري-صدق مجلسا الشعب في كل من جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع روسيا الاتحادية.

اضافة اعلان



وذكرت وكالة نوفوستي أن مجلسي الشعب في الجمهوريتين عقدا اليوم جلسة طارئة، للمصادقة على هذه الاتفاقية.



وقالت الوكالة إن مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك صوت بالإجماع (87 عضوا من الحاضرين) لصالح هذه الاتفاقية.



ومن المتوقع أن تدخل المعاهدتين حيز التنفيذ مباشرة بعد تبادل الوثائق.





روسيا اليوم