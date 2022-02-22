الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

الشارع الأردني يودع ٣ من شبابه المغتربين بحوادث منفصلة

نقابة الألبسة: افتتاح معرض 'جو فاشن' الخميس المقبل

هيئة الاتصالات تحذر من خاصية تحديد الموقع الجغرافي

أسعار الذهب محليا

تحديد موعد وصول جثمان الشاب الابراهيم إلى الأردن

مصر تعدل الناتج الإجمالي بالرفع إلى 4.8 تريليون جنيه

التعليم العالي تدعو الناجحين بالتوجيهي الاطلاع على معدلات القبول - رابط

لبنان يسجل ارتفاعا ملحوظا بأسعار الوقود

الأردنيون يودعون سعد ذابح ويستقبلون سعد ابلع

أزمة الطاقة في أوروبا.. تحركات جديدة لتأمين الغاز الطبيعي

الثلاثاء، 22-02-2022 10:46 ص

جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك تصادقان على معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل مع روسيا

61-134706-befunky-collage_700x400


الوكيل الإخباري-صدق مجلسا الشعب في كل من جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع روسيا الاتحادية.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة نوفوستي أن مجلسي الشعب في الجمهوريتين عقدا اليوم جلسة طارئة، للمصادقة على هذه الاتفاقية.


وقالت الوكالة إن مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك صوت بالإجماع (87 عضوا من الحاضرين) لصالح هذه الاتفاقية.


ومن المتوقع أن تدخل المعاهدتين حيز التنفيذ مباشرة بعد تبادل الوثائق.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
b48f39f5-2751-41e0-be06-9bf237abd500_16x9_1200x676

العراق.. عشرات المحتجين يغلقون شركة نفط للمطالبة بوظائف

62147cf54236040e683eaca3

الولايات المتحدة.. العثور على 5 قتلى في شقة في كولورادو

47bd5916ed4d9f0be4cb5616

الاتحاد الأوروبي سيتبنى عقوبات ضد روسيا بعد ظهر اليوم

EihciJpV8E72xV0L9dBHxN6WAUD8M3V4zVOANpfw

زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال الأرجنتين

بحث-عن-يوم-التاسيس-السعودي1

السعودية تحتفل بذكرى يوم التأسيس

549995-الجيش-الأوكرانى

كازاخستان: استخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في لوغانسك ودونيتسك أمر مستحيل عمليا

أخبار متعلقة
امريكا

الولايات المتحدة تعتزم إعلان عقوبات ضد روسيا اليوم الثلاثاء

image

بوتين يعلن رسميا اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

1058751272_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_7ded449d3f38d25b605309655e7bf78c

أوكرانيا .. جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك تعلنان التعبئة العامة

اجلاء

إجلاء أكثر من 6 آلاف شخص من بينهم نحو 2500 طفل في روسيا

20220128114918reup-2022-01-28t114718z_746713931_rc298s9sm5c2_rtrmadp_3_belarus-politics-president.h-730x438

رئيس بيلاروسيا: الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك سيكون مشتركا مع روسيا

630_360_1538754074-895

أوكرانيا.. مقتل شخصين بإطلاق نار بأحد المقاهي في دونيتسك