مركبات عسكرية في شوارع دونيتسك بعد اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين عن أوكرانيا

الوكيل الإخباري-شوهدت مركبات عسكرية في شوارع دونيتسك، إحدى المنطقتين الإنفصاليتين في شرق أوكرانيا، بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصفه بقوات "حفظ السلام" بدخول منطقتين يسيطر عليهما المتمردون.



وقالت وكالة رويترز نقلا عن شاهد عيان، إن قوافل من المركبات العسكرية من بينها دبابات شوهدت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء على مشارف دونيتسك.



وأضافت أن خمس دبابات شوهدت في قافلة على أطراف المدينة كما شوهدت دبابات أخرى في جزء آخر من المدينة.



وجاء ذلك بعد ساعات على إعلان بوتين اعتراف بلاده باستقلال دونيتسك ولوهانسك، وطلبه من مجلس الدوما الاعتراف الفوري بهذا القرار ودعم الجمهوريتين.

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