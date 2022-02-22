الدوما يصادق على اتفاقيات روسيا مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بشأن الصداقة والتعاون

الوكيل الإخباري-صادق مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيات روسيا مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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وقام نواب المجلس من مختلف الكتل السياسية والحزبية بالتصديق على الاتفاقيات بالإجماع، حيث شملت عملية التصديق ثلاث اتفاقيات وهي معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.





سبوتنيك