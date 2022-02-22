بروكسل: عقوبات الاتحاد الأوروبي جراء الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك ليست كالعقوبات جراء ضم القرم

الوكيل الإخباري-أكدت المفوضية الأوروبية أن العقوبات المفروضة على الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لن تكون كالعقوبات المفروضة على ضم شبه جزيرة القرم.

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قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في مؤتمر صحفي في بروكسل إن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستؤثر على الأفراد الذين "صوتوا" لقرار الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك المنظمات العاملة في هذه المناطق . حيث قال "ستوجه هذه العقوبات ضد أولئك الذين اتخذوا القرار، الذين صوتوا للاعتراف بهذه المناطق. وهذا يختلف عن مجموعة العقوبات التي تم تبنيها في شبه جزيرة القرم في عام 2014. وستكون حزمة العقوبات هذه أيضًا. موجه ضد المنظمات العاملة في هذه المناطق ".



وأكد مامير أن "المقترحات (بشأن العقوبات الجديدة) ليست مجرد تكرار للإجراءات التي تم تقديمها في الوضع مع شبه جزيرة القرم في عام 2014."



سبوتنيك

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